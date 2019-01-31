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Как вы ведете учет валюты?

Как вы ведете учет валюты?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 23:03

Как вы ведете учет валюты?

Ведете ли вообще?

FIFO / LIFO / AVCO?

В excel / программе?

Основная проблема с учетом трат в валюте.

Неудобно при тратах вводить курс AVCO. Он с большим кол-вом цифр после запятой. Боюсь на выходе получить левый результат.
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 23:36

M-A-X excel. Мой знакомьій начальник отдела снабжения вел в нем всю потребность машиностроительного завода 8) а там 25-видов продукции бьіло и не жаловался
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 00:45

Re: Как вы ведете учет валюты?

сдавайте валюту (с)
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 17:10

Re: Как вы ведете учет валюты?

Це ви питаєте для сім'ї карусельника чи компанії-експортера(імпортера)?
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 17:36

  Boundless написав:Це ви питаєте для сім'ї карусельника чи компанії-експортера(імпортера)?

Грубо говоря для семьи карусельщика.
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 18:01

Re: Как вы ведете учет валюты?

Дуже наближено: записано скільки готівки на руках і приблизно скільки на рахунках / депозиті / ОВДП (точність +/- 100$).
Потончі витрати в гривні із гривневого доходу. Витрати у валюті рідко бувають і впливають на баланс валютного рзерву.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 11:46

  M-A-X написав:Ведете ли вообще?
FIFO / LIFO / AVCO?
В excel / программе?
Основная проблема с учетом трат в валюте.
....


В программе. Если овдп покупаются по разным ценам и кол-вам (гривневые), то при необходимости продать - усреднение цены покупки.
ringM57
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 13:02

  M-A-X написав:Ведете ли вообще?

FIFO / LIFO / AVCO?

В excel / программе?

Товарищ, а Вы с какой целью интересуетесь?
Вы, случайно, не из фискальных органов? :twisted:
А то Олег Устенко уже про "план Б" вещает после НГ.
maniachello
 
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