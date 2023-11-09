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Як українці ставляться до відпочинку під час війни —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 17 гру, 2023 00:32
Пропонуємо до обговорення:
Українці продовжують подорожувати навіть в умовах війни. 49% українців, хто мав відпустку за останні три роки, відпочивали тільки в Україні, 46% - як всередині країни, так і за кордоном.
Дивися повний текст Як українці ставляться до відпочинку під час війни — дослідження
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