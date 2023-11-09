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Як українці ставляться до відпочинку під час війни —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 17 гру, 2023 00:32
Пропонуємо до обговорення:
Українці продовжують подорожувати навіть в умовах війни. 49% українців, хто мав відпустку за останні три роки, відпочивали тільки в Україні, 46% - як всередині країни, так і за кордоном.
Дивися повний текст Як українці ставляться до відпочинку під час війни — дослідження
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R2
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Додано: Нед 17 гру, 2023 10:52
Мы живём не в 1941г. и тем более не по умственному развитию раши. Отдых - это один из пунктов успехов в войне наших людей. Без отдыха мы показываем противнику нашу слабость и заостряем внимание только на негативе. Это типа как смотреть постоянно ТВ и не читать др. информацию. А детям вообще необходим отдых летом и желательно на море, возле рек, озёр - там где есть аквапарки и др. развлечения для них.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Нед 17 гру, 2023 11:24
Игорь Алексеевич написав:
Мы живём не в 1941г. и тем более не по умственному развитию раши. Отдых - это один из пунктов успехов в войне наших людей. Без отдыха мы показываем противнику нашу слабость и заостряем внимание только на негативе. Это типа как смотреть постоянно ТВ и не читать др. информацию. А детям вообще необходим отдых летом и желательно на море, возле рек, озёр - там где есть аквапарки и др. развлечения для них.
Зрозумів, забиті ухилянтами ресторани це наш спосіб боротьби з росією.
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unicdima
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Додано: Нед 17 гру, 2023 11:30
Ну и статистика )) так сколько ездила за границу?
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Andrey2512
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Додано: Нед 17 гру, 2023 12:55
Игорь Алексеевич написав:
Мы живём не в 1941г. и тем более не по умственному развитию раши. Отдых - это один из пунктов успехов в войне наших людей. Без отдыха мы показываем противнику нашу слабость и заостряем внимание только на негативе. Это типа как смотреть постоянно ТВ и не читать др. информацию. А детям вообще необходим отдых летом и желательно на море, возле рек, озёр - там где есть аквапарки и др. развлечения для них.
У війська нема відпочинку.
Нема строку до демобілізації...
Жалюгідні відпустки і купа справ назбиралась вдома...
Скільки так ще має тривати, аби противник побачив нашу слабкість?
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Bobua
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