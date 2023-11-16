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Uklon, Uber і Bolt погодилися
сплачувати «податок на Google»

Uklon, Uber і Bolt погодилися сплачувати «податок на Google»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 21:39

Uklon, Uber і Bolt погодилися сплачувати «податок на Google»

Пропонуємо до обговорення:
Сервіси таксі Uklon, Uber і Bolt погодилися сплачувати так званий податок на Google.

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Uklon, Uber і Bolt погодилися сплачувати «податок на Google»
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 21:39

кек
Уклон тоже нерезидент уже?

в закон о Маски шоу 3 не верят?
cohan
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Модератори: Ірина_, Модератор

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