ТОП-100 брендів міст: Київ посів передостаннє місце в...

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ТОП-100 брендів міст: Київ посів передостаннє місце в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 23 гру, 2023 20:07
Пропонуємо до обговорення:
Українська столиця — Київ — увійшла до топ-100 Всесвітнього рейтингу сприйняття брендів міст. Однак місто опинилося на передостанньому місці, свідчать дані дослідження EIU Worldwide Cost of Living і Brand Finance за 2023 рік.
Дивися повний текст ТОП-100 брендів міст: Київ посів передостаннє місце в одному зі світових рейтингів
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R2
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Додано: Суб 23 гру, 2023 20:07
Кличко найкращий мер!!!
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unicdima
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Додано: Суб 23 гру, 2023 20:28
Охотно верю. Южная Азия - это такая клоака, которую не только лишь все могут переплюнуть
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anduzenko
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