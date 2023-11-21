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Податок на «зайві» квадратні
метри: скільки доведеться...

Податок на «зайві» квадратні метри: скільки доведеться...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 20:34

Податок на «зайві» квадратні метри: скільки доведеться...

Пропонуємо до обговорення:
У 2024 році власники квартир чи будинків заплатять більше за «зайві» квадратні метри, ніж попереднього разу, оскільки розмір цього податку залежить від мінімальної заробітної плати.

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Податок на «зайві» квадратні метри: скільки доведеться платити в 2024 році
R2
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 20:34

Тупой налог, у меня 72квм + жена+ 3е детей, приткнуться негде, а они считают, что это роскошь.....
gretzky_vic
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 14:56

Re: Податок на «зайві» квадратні метри: скільки доведеться..

gretzky_vic написав:Тупой налог, у меня 72квм + жена+ 3е детей, приткнуться негде, а они считают, что это роскошь.....
Яка розкіш? 72/5=14,4кв.м/люд - ніякого податку
GALeon
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