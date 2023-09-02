Найкращі країни Європи для працевлаштування українців

Але це не означає, що саме в цих країнах найкращі умови для життя та працевлаштування. Тож які країни є найліпшим вибором у 2024 році?
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Найкращі країни Європи для працевлаштування українців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 25 гру, 2023 16:39
Найкращі країни Європи для працевлаштування українців
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Дивися повний текст
Найкращі країни Європи для працевлаштування українців
Додано: Пон 25 гру, 2023 16:39
Писать про уровень зарплат не указывая уровень расходов - это манипуляция
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