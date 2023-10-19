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Сукупна вартість усіх українських стартапів — €23,3...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 26 гру, 2023 01:30
Пропонуємо до обговорення:
Загальна вартість усіх українських стартапів оцінюється у €23,3 млрд станом на листопад 2022 року. У 2021-му цей показник був вищим — €27,1 млрд.
Дивися повний текст Сукупна вартість усіх українських стартапів — €23,3 млрд. Це на €4 млрд менше, ніж у 2021 році
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