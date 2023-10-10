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У КМДА повідомили, коли і як
перекриють ділянку метро...

У КМДА повідомили, коли і як перекриють ділянку метро...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 18:00

У КМДА повідомили, коли і як перекриють ділянку метро...

Пропонуємо до обговорення:
На ділянці столичного метрополітену між станціями «Почайна» і «Тараса Шевченка» просідають тунелі, міська влада готується до планового ремонту.

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У КМДА повідомили, коли і як перекриють ділянку метро «Почайна» — «Тараса Шевченка»: просідають тунелі
R2
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 18:00

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unicdima
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