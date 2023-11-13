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Новий закон про мобілізацію: обмежено придатним...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 30 гру, 2023 23:57
Пропонуємо до обговорення:
Українські чоловіки, яких було визнано обмежено придатними для служби в армії, повинні будуть пройти повторно військову лікарську комісію, якщо Верховна рада ухвалить новий закон про мобілізацію.
Дивися повний текст Новий закон про мобілізацію: обмежено придатним доведеться повторно пройти ВЛК
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