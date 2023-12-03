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Українські біженці можуть безкоштовно переночувати у Варшаві
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 02 січ, 2024 12:40
Пропонуємо до обговорення:
Українські біженці, які мають зупинку у Варшаві під час своєї подорожі з України до інших міст Польщі чи Європи і у зворотному напрямку можуть зупинитися безкоштовно у Пункті матері та дитини на автобусному вокзалі Варшава Західна (Warszawa Zachodnia).
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