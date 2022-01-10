Про це пише Головне управління ДПСу Запорізькій області.
Дивися повний текст
Трудовий договір з нефіксованим робочим часом: всі нюанси (інфографіка)
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 02 січ, 2024 16:16
Трудовий договір з нефіксованим робочим часом: всі...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Трудовий договір з нефіксованим робочим часом: всі нюанси (інфографіка)
Додано: Вів 02 січ, 2024 16:16
Як завжди, забагато пафосу про нібито піклування за бізнес, а насправді чергова пастка для бізнесу, щоб нараховувати штрафи за порушення незрозумілих обмежень.
|