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У Міносвіти повідомили про
масове закриття вузів в Україні

У Міносвіти повідомили про масове закриття вузів в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 18:32

У Міносвіти повідомили про масове закриття вузів в Україні

Пропонуємо до обговорення:
У Міносвіти заявили про намір провести масове скорочення вишів в Україні. Також буде закрито філії університетів.

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У Міносвіти повідомили про масове закриття вузів в Україні
R2
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 18:40

Підтримую! Давно пора прикрити "шарашкіни контори".
fler
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 18:46

Re: У Міносвіти повідомили про масове закриття вузів в Украї

Так если эти частные заведения приносят прибыль, то какая разница государству?)

Рыночная экономика.
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 18:56

  fler написав:Підтримую! Давно пора прикрити "шарашкіни контори".

Навіщо освічені кріпаки?
В Україні близько 70% випускників прагнуть вступати до вузів та здобувати вищу освіту. У Європі цей показник нижчий — близько 30%. Михайло Вінницький назвав це високим відсотком.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 18:58

Re: У Міносвіти повідомили про масове закриття вузів в Украї

Головна мета оскотинювання суспільства для тотального управління, з іншого боку навіщо вчити недоумків їм і в шапочці з фольги цілком комфортно.
копейка
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 19:03

Re: У Міносвіти повідомили про масове закриття вузів в Украї

Сам инструмент - сокращение. Это как?

Если образовательный процесс не соответствует законодательству - поведите проверку.

А если студентов мало и вуз не прибыльный - сам закроется.
Andrey2512
 
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