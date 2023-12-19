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Багаті платитимуть більше:
в Україні хочуть змінити...

Багаті платитимуть більше: в Україні хочуть змінити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 18:27

Багаті платитимуть більше: в Україні хочуть змінити...

Пропонуємо до обговорення:
Національна стратегія доходів України передбачає повернення до прогресивної шкали ставок оподаткування доходів фізичних осіб замість діючої з 2016 року плоскої шкали.

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Багаті платитимуть більше: в Україні хочуть змінити шкалу податків з громадян
R2
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 18:27

Боже, яке ж воно кончене, її треба медсестрою на фронт, а не податками займатись
1979mmv1979
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Модератори: Ірина_, Модератор

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