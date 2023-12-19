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Багаті платитимуть більше: в Україні хочуть змінити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 04 січ, 2024 18:27
Пропонуємо до обговорення:
Національна стратегія доходів України передбачає повернення до прогресивної шкали ставок оподаткування доходів фізичних осіб замість діючої з 2016 року плоскої шкали.
Дивися повний текст Багаті платитимуть більше: в Україні хочуть змінити шкалу податків з громадян
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R2
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Додано: Чет 04 січ, 2024 18:27
Боже, яке ж воно кончене, її треба медсестрою на фронт, а не податками займатись
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1979mmv1979
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Додано: Чет 04 січ, 2024 22:56
Так в Європі всюди прогресивна шкала. Це нормально. А ще думаю люди з зарплатою меньше 20 тис. зовсім не повинні платити податки.
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alex7k
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