RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У НБУ назвали причини зростання
курсу долара останнім часом

У НБУ назвали причини зростання курсу долара останнім часом
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 16:59

У НБУ назвали причини зростання курсу долара останнім часом

Пропонуємо до обговорення:
Збільшення попиту на валюту та зростання курсу долара до гривні останнім часом були викликані сезонним чинником: збільшенням бюджетних видатків та попитом населення.

Дивися повний текст
У НБУ назвали причини зростання курсу долара останнім часом
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99587
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 17:00

ну тоесть недавний перформанс НБУ с данными о 52.25% бюджета от оборота страны(больше чем во время перестройки!) - не считово.
arheops
 
Повідомлень: 736
З нами з: 28.10.12
Подякував: 1 раз.
Подякували: 75 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 31 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Трудовий договір з нефіксованим робочим часом: всі...
R2 » Вів 02 січ, 2024 16:16
1 120
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 січ, 2024 16:16
salvydas
Курс долара від МВФ: який середньорічний курс гривні до...
R2 » Сер 13 гру, 2023 19:40
1 237
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 гру, 2023 19:40
cohan
Українські металурги назвали умови для збільшення...
R2 » Вів 05 гру, 2023 23:30
1 197
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 гру, 2023 23:30
sensei

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.