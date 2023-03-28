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ТОП-5 вживаних автомобілів
з найкращими двигунами...

ТОП-5 вживаних автомобілів з найкращими двигунами...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 22:52

ТОП-5 вживаних автомобілів з найкращими двигунами...

Пропонуємо до обговорення:
У пошуку старих автомобілів на вторинному ринку багато хто звертає увагу на техніку з двигунами внутрішнього згоряння. Autocar.co.uk склав рейтинг найкращих пропозицій, які можуть запропонувати цікаве водіння і довговічність.

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ТОП-5 вживаних автомобілів з найкращими двигунами внутрішнього згоряння
R2
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Може це антирейтинг?))))фордовський екобуст, фіатовський двоциліндровий двигун та роторний двигун мазди самі надійні???? Нікому б не порадив таке купляти)))))без образ)
direktor1k1
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Модератори: Ірина_, Модератор

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