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Форумчани року 2024

Форумчани року 2024
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  #<123
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 10:28

Re: Форумчани року 2024

За 13.05.2024 - 19.05.2024
rjkz - найбільша кількість +1
Ой+ - повідомлення з найбільшою кількістю +1
rjkz - найбільша кількість повідомлень з посиланнями на сторінки портала Finance.UA що мають +1

Топ-10 по першому пункту:
rjkz
SAndriy1
Ой+
osafly
WallNutPen
Дюрі-бачі
Starikan
Slon_Nosov
jump
Denik

Топ-10 по другому пункту:
Ой+ Повідомлення
rjkz Повідомлення
SAndriy1 Повідомлення
Slon_Nosov Повідомлення
jump Повідомлення
WallNutPen Повідомлення
Starikan Повідомлення
rjkz Повідомлення
Ой+ Повідомлення
osafly Повідомлення

Топ по третьому пункту:
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 09:02

Re: Форумчани року 2024

За 20.05.2024 - 26.05.2024
osafly - найбільша кількість +1
Сибарит - повідомлення з найбільшою кількістю +1

Топ-10 по першому пункту:
osafly
Сибарит
SAndriy1
Дюрі-бачі
Игорь
rjkz
Bolt
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Топ-10 по другому пункту:
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Повідомлень: 6181
З нами з: 25.01.06
Подякував: 71 раз.
Подякували: 434 раз.
 
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  #<123
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