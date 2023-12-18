RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В «Укрпошті» показали результати
за 2023 рік (інфографіка)

В «Укрпошті» показали результати за 2023 рік (інфографіка)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 13:13

В «Укрпошті» показали результати за 2023 рік (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Як повідомив директор «Укрпошти» Ігор Смілянський, у2023 Укрпошта переломила негативний тренд 2022 року і вийшла на зростання доходів підприємства.

Дивися повний текст
В «Укрпошті» показали результати за 2023 рік (інфографіка)
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99598
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 13:13

Послугу переказу на сайті відключили
mikle201p
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5
З нами з: 21.09.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Експорт ІТ-послуг з України за січень-листопад 2023 року...
R2 » Сер 03 січ, 2024 15:21
2 242
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 січ, 2024 17:26
salvydas
«Енергоатом» у 2023 році збільшив дохід від продажу...
R2 » Нед 31 гру, 2023 15:06
1 176
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 гру, 2023 15:07
gretzky_vic
Чи планують українці купувати автомобілі (інфографіка)
R2 » Пон 18 гру, 2023 17:38
1 200
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 гру, 2023 17:38
oleggg1986

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (10893)
11.01.2024 13:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.