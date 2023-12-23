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Найбільш затребувані професії у Швейцарії: скільки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 14 січ, 2024 20:01
Пропонуємо до обговорення:
У Швейцарії, як і багатьох європейських країнах, є дефіцит робочих рук. В останньому кварталі 2023 року на ринку праці країни були відкриті понад 250 тисяч вакансій.
Дивися повний текст Найбільш затребувані професії у Швейцарії: скільки можуть заробити українки
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Додано: Нед 14 січ, 2024 20:19
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