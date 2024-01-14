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Скільки грошей тримають бізнес
та населення на депозитах

Скільки грошей тримають бізнес та населення на депозитах
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 10:42

Скільки грошей тримають бізнес та населення на депозитах

Пропонуємо до обговорення:
Протягом 2023 року депозити бізнесу й населення зросли на чверть або на пів трильйона гривень.

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Скільки грошей тримають бізнес та населення на депозитах
R2
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 10:42

Чому це Гетьманцев зацікавився депозитами?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 11:15

  Investor_K написав:Чому це Гетьманцев зацікавився депозитами?
срочно выносим
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 21:38

Ну не погано до речі за депозити можна жити. Пів села в приваті рахунки мають і живуть на щомісячні виплати від депозитів. В свій час поклали от і мають по декілька додаткових тисяч на місяць. До речі в гривні вигідніше ніж в валюті було раніше. А от як буде далі то не відомо.
serov2260
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 17:23

serov2260
Чере несколько лет тело депозита утратит покупательную способность намного больше, чем полученные проценты.

Но это жители села не понимают.
telesystem444
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 10:28

  serov2260 написав:Ну не погано до речі за депозити можна жити. Пів села в приваті рахунки мають і живуть на щомісячні виплати від депозитів.

А можно как-то в цифрах? Это жители села Конча-Заспа?
Примат
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 17:49

Банківські депозити займають важливе місце у грошово-кредитній системі України, оскільки вони є ресурсом для роботи економіки у всі часи, а особливо під час війни! Тому банки зацікавлені в зростанні депозитів від громадян та бізнесу, і створюють кращі умови! Гроші повинні працювати, а не лежати під матрацами!
lidatixonova5
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 10:37

Re: Скільки грошей тримають бізнес та населення на депозитах

сейчас появилась возможность размещать депозиты в криптовалюте на криптобиржах, поэтому тенденция на размещение в банках депозитов будет идти на спад
Примат
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 12:30

  lidatixonova5 написав:Банківські депозити займають важливе місце у грошово-кредитній системі України, оскільки вони є ресурсом для роботи економіки у всі часи, а особливо під час війни! Тому банки зацікавлені в зростанні депозитів від громадян та бізнесу, і створюють кращі умови! Гроші повинні працювати, а не лежати під матрацами!

Пан Гетьманцев, перелогиньтесь
maniachello
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 13:25

Примат там есть фонды гарантирования вкладов?)))
Andrey2512
 
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