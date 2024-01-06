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За який борг можуть відключити
світло в 2024: точна...

За який борг можуть відключити світло в 2024: точна...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 11:36

За який борг можуть відключити світло в 2024: точна...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів скасував мораторій на відключення населення від житлово-комунальних послуг через те, що збільшилися неплатежі.

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За який борг можуть відключити світло в 2024: точна сума, як списати борг
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 11:36

Сделать сверку реальных показаний у них нет возможностей, а отключать от электрики возможности появились. Основная масса долгов - отсутствие хозяев в стране и начисление киловатт по среднему потреблению в отсутствие самого потребления - т.е. ни за что. Типа, потребители ДОЛЖНЫ ОБЯЗАНЫ каждый месяц вносить показания счетчиков, находясь в Польше.
Зато потом подключение будет стоить огромных средств и нервов.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 12:14

Re: За який борг можуть відключити світло в 2024: точна...

  p_a_l написав:Основная масса долгов - отсутствие хозяев в стране и начисление киловатт по среднему потреблению в отсутствие самого потребления - т.е. ни за что.

От тут не згідний. В моєму будинку десь 35 з 40 квартир просто не платять, бо можна не платити. І на мене дивляться як ненормального за 0 боргу.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 12:30

Re: За який борг можуть відключити світло в 2024: точна...

  p_a_l написав:Типа, потребители ДОЛЖНЫ ОБЯЗАНЫ каждый месяц вносить показания счетчиков, находясь в Польше.

А яка проблема передавати якісь мінімальні показники і оплачувати по кілька гривень, все можна робити онлайн
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 14:09

  Faceless написав:
  p_a_l написав:Типа, потребители ДОЛЖНЫ ОБЯЗАНЫ каждый месяц вносить показания счетчиков, находясь в Польше.

А яка проблема передавати якісь мінімальні показники і оплачувати по кілька гривень, все можна робити онлайн

Это вы моей теще расскажите, которая уехала в село бабулю 85-ти летнюю доглядать и у которой кнопочный телефон, и которая в Киеве уже года 3 не было
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 17:04

Re: За який борг можуть відключити світло в 2024: точна...

p_a_l написав:
  Faceless написав:
  p_a_l написав:Типа, потребители ДОЛЖНЫ ОБЯЗАНЫ каждый месяц вносить показания счетчиков, находясь в Польше.

А яка проблема передавати якісь мінімальні показники і оплачувати по кілька гривень, все можна робити онлайн

Это вы моей теще расскажите, которая уехала в село бабулю 85-ти летнюю доглядать и у которой кнопочный телефон, и которая в Киеве уже года 3 не было
Пів року передавав показники тещі, Нафтогазу через телефон оператору. Два лічильника, а в кабінеті тільки один. Тільки в грудні добавили другий і можу в кабінеті передавати.
Нічого складного. Це все відмовки.
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 23:42

Re: За який борг можуть відключити світло в 2024: точна...

p_a_l написав:
  Faceless написав:
  p_a_l написав:Типа, потребители ДОЛЖНЫ ОБЯЗАНЫ каждый месяц вносить показания счетчиков, находясь в Польше.

А яка проблема передавати якісь мінімальні показники і оплачувати по кілька гривень, все можна робити онлайн

Это вы моей теще расскажите, которая уехала в село бабулю 85-ти летнюю доглядать и у которой кнопочный телефон, и которая в Киеве уже года 3 не было
А вам важко їх допомогти? Краще скиглити, чого відключають вкупі з хитрожопими, які принципово не платять і не передають показники?
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 10:39

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів скасував мораторій на відключення населення від житлово-комунальних послуг через те, що збільшилися неплатежі.

Дивися повний текст
За який борг можуть відключити світло в 2024: точна сума, як списати борг

Смущает тот факт в статье, что указана ничем не обоснованная сумма на отключение и срок задолженности.
Эта тенденция придумывать на ходу свои "негласные" правила и законы в Украине меня пугают. Так и до судов "тройки" дойдем. :(
Почему нельзя действовать согласно существующему в Украине законодательству?
Элементарно каждый потребитель может открыть свой договор или текс на сайте (он публичный) и ознакомится с Порядоком припинення та відновлення постачання електричної енергії
Ни о каких 3000 грн. нигде нет ни слова! Зачем вводить людей в заблуждение?
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