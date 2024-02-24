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Обґрунтований тариф на проїзд
у київському метро вже...

Обґрунтований тариф на проїзд у київському метро вже...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 19:51

Обґрунтований тариф на проїзд у київському метро вже...

Пропонуємо до обговорення:
Економічно обґрунтований тариф на проїзд у метро Києва перевищив 30 гривень, тоді як реальна вартість — вісім.

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Обґрунтований тариф на проїзд у київському метро вже перевищив 30 гривень
R2
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 19:52

Зараз усім важко. Нн треба скігліті.
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 11:25

Вартість разових квитків можно було би і підняти, а вартість проїздних залишити незмінним. Таким чином стимулювати користуватися проїздними, а не разовими квитками, як у всьому цивілізованому світі.
salvydas
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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