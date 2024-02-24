Економічно обґрунтований тариф на проїзд у метро Києва перевищив 30 гривень, тоді як реальна вартість — вісім.
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Обґрунтований тариф на проїзд у київському метро вже перевищив 30 гривень
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Додано: Суб 20 січ, 2024 19:51
Обґрунтований тариф на проїзд у київському метро вже...
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Обґрунтований тариф на проїзд у київському метро вже перевищив 30 гривень
Додано: П'ят 08 бер, 2024 11:25
Вартість разових квитків можно було би і підняти, а вартість проїздних залишити незмінним. Таким чином стимулювати користуватися проїздними, а не разовими квитками, як у всьому цивілізованому світі.
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