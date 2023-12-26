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Посадовця КМДА судитимуть
за розтрату майже двох...

Посадовця КМДА судитимуть за розтрату майже двох...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 12:23

Посадовця КМДА судитимуть за розтрату майже двох...

Пропонуємо до обговорення:
У столиці правоохоронці завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт щодо посадовця КМДА, який розтратив близько двох мільйонів гривень.

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Посадовця КМДА судитимуть за розтрату майже двох мільйонів гривень з бюджету столиці
R2
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 12:23

Якщо загальна цвна 1,6 млн, то вона не може бути сумою збитку. Ці ж генератори мають якусь вартість. Збиток - це дельта. І її розмір мають визначити уповноважені судмедексперти
Investor_K
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