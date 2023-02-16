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Сина Гринкевича затримали при
спробі перетину кордону в...

Сина Гринкевича затримали при спробі перетину кордону в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 16:35

Сина Гринкевича затримали при спробі перетину кордону в...

Пропонуємо до обговорення:
Сина львівського бізнесмена Романа Гринкевича затримали при спробі перетину кордону в Одесі.

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Сина Гринкевича затримали при спробі перетину кордону в Одесі
R2
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 16:35

А чого "мордою в підлогу"?
Його що затримали зі зброєю? Чи він збирався нелегально переплисти Чорне море? Звідки це бравування силою.? Якщо він винен, а скоріше так і є, то грати і конфіскація- це те, що нам потрібно. Натомість нам дають "відосик" шалено крутих спецпризначенців. Одним словом від великих...срамота.
leoiskander
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