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Україна заборонить на 50 років російські вантажівки,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 23 січ, 2024 16:59
Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів у десятиденний строк внесе на розгляд Ради національної безпеки і оборони України пропозиції щодо застосування строком на 50 років секторальних санкцій проти Росії.
Дивися повний текст Україна заборонить на 50 років російські вантажівки, поїзди, кораблі та літаки
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R2
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Додано: Вів 23 січ, 2024 16:59
Це зараз головне для Кабміну?
Чому тілльки на 50 років, а не на 500, або краще на 4,5 мільярди років, що залишилися планеті Земля до згасання сонця!
У вас що там в Кабміні теж вибори скоро?
Тоді треба ще заборонити проліт над Україною рашистських ракет та шахедів.
І починати бажано зараз , а не потім...
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leoiskander
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