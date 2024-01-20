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Оренда житла з правом викупу: Уряд розробляє нові...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 27 січ, 2024 13:59
Пропонуємо до обговорення:
Уряд розробляє декілька пільгових програм, для забезпечення українців доступним житлом. Окрім вже існуючої програми єОселя, з’являться механізми «Оренда з правом викупу» та «Соціальна оренда».
Дивися повний текст Оренда житла з правом викупу: Уряд розробляє нові пільгові програми для забезпечення українців житлом
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Додано: Суб 27 січ, 2024 13:59
Не треба вішати лапшу на вуха кредити дешеві повинні бути доступні всім і на все тоді запрацює і економіка і бізнес а осьовим облікову ставку на рівні15 відсотків і торгувати ОВДП під гарантії держави це кожен банкір трутень може зробити !Ганьба Голові НБУ,Андрію Пишному,що його слова розходяться з ділом!
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pankovic_sergij
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Ірина_, Модератор
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П'ят 12 січ, 2024 18:30
yama