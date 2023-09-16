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Як продати нерухомість під
час війни: основні етапи

Як продати нерухомість під час війни: основні етапи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2024 11:33

Як продати нерухомість під час війни: основні етапи

Пропонуємо до обговорення:
Finance.ua розглянув основні етапи цього процесу та ключові аспекти, на які варто звернути увагу, аби вигідно реалізувати нерухомість.

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Як продати нерухомість під час війни: основні етапи
R2
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2024 14:18

Re: Як продати нерухомість під час війни: основні етапи

А нерухомість в окупації як продати?)
Andrey2512
 
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