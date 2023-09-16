Finance.ua розглянув основні етапи цього процесу та ключові аспекти, на які варто звернути увагу, аби вигідно реалізувати нерухомість.
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Як продати нерухомість під час війни: основні етапи
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Додано: Пон 29 січ, 2024 11:33
Як продати нерухомість під час війни: основні етапи
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Як продати нерухомість під час війни: основні етапи
Додано: Пон 29 січ, 2024 14:18
Re: Як продати нерухомість під час війни: основні етапи
А нерухомість в окупації як продати?)
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