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Оновлена версія закону про
мобілізацію: всі деталі...

Оновлена версія закону про мобілізацію: всі деталі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 10:27

Оновлена версія закону про мобілізацію: всі деталі...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів України схвалив і передав до Верховної Ради оновлену версію законопроєкту про мобілізацію.

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Оновлена версія закону про мобілізацію: всі деталі (інфографіка)
R2
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 10:27

1. Тобто всі норми ужесточили, а фінансову мотивацію не підняли і на гривню? Мотиватори від бога.
2. Чіткі терміни служби, але я так і не зрозумів це скільки? Якось не чітко про "чітке"
3. Оскільки бронь тільки на 50%, то почнеться корупція і кумівсиво.
4. Так і зараз наче не мобілізують, навіть до 27, бо немає призову, але чомусь як показала практика гребуть всіх і на фронті багато до 27 років. Тому прийняти закон не значить його виконувати.
5. І, що значить навченість 2-3 місяці. Як визначити хто 2, а хто 3.
І, чому якщо бійця для війни можно підготувати за 2 місяця, а раніше служили 18 місяців? І, навіть зараз пропонують "служити - навчатись" 5 міс! Щось не так з цифрами або переоцінкою можливостей.
6. Чому знову дискрімінують за половою ознакою? Я щось не читав в конституції, щоб громадян ділили на жінок і чоловіків. Бо виходить, як депутатство так треба квоту жінкам, а як захищати батьківщину, так за бажанням. Виходить, якийсь геноцид чоловіків, особливо робітничого класу і бізнесу, бо політики не воюють.
7. Про освіту, 2 останніх пукта наче суперачать один одному. Перший говорить, що не призивають всіх очників, другий, що тільки тих хто здобуває наступний рівень вищої освіти. Так як це розуміти?
atpstanislav
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 11:04

Re: Оновлена версія закону про мобілізацію: всі деталі...

"А добровольці по мобілізації мають відстрочку на 2 місяці для розв’язання особистих питань і підготовки до мобілізації."
Людина отримала повістку на завтра - чому вона не має "2 місяці для розв’язання особистих питань" ?

"Люди можуть переїжджати в інші міста без дозволу ТЦК. Але після переїзду потрібно буде стати на облік за новою адресою."
Не став на облік на новому місці - хто, де і як зможе його знайти?

"В/з державні службовці Б і В - бронь 50%, А - 100%, які працюють у місцевому самоврядуванні - бронь 50%"
і в той же час
"Також у відомстві зазначили, що облік роблять «для всіх» та виключають право на відстрочку від призову у державних службах."

це тільки по статті
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 11:10

  Hennady написав:Людина отримала повістку на завтра - чому вона не має "2 місяці для розв’язання особистих питань" ?
2й сорт
vitaliiangel
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