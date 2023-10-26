Оновлена версія закону про мобілізацію: всі деталі...

Додано: Сер 31 січ, 2024 10:27

1. Тобто всі норми ужесточили, а фінансову мотивацію не підняли і на гривню? Мотиватори від бога.

2. Чіткі терміни служби, але я так і не зрозумів це скільки? Якось не чітко про "чітке"

3. Оскільки бронь тільки на 50%, то почнеться корупція і кумівсиво.

4. Так і зараз наче не мобілізують, навіть до 27, бо немає призову, але чомусь як показала практика гребуть всіх і на фронті багато до 27 років. Тому прийняти закон не значить його виконувати.

5. І, що значить навченість 2-3 місяці. Як визначити хто 2, а хто 3.

І, чому якщо бійця для війни можно підготувати за 2 місяця, а раніше служили 18 місяців? І, навіть зараз пропонують "служити - навчатись" 5 міс! Щось не так з цифрами або переоцінкою можливостей.

6. Чому знову дискрімінують за половою ознакою? Я щось не читав в конституції, щоб громадян ділили на жінок і чоловіків. Бо виходить, як депутатство так треба квоту жінкам, а як захищати батьківщину, так за бажанням. Виходить, якийсь геноцид чоловіків, особливо робітничого класу і бізнесу, бо політики не воюють.

7. Про освіту, 2 останніх пукта наче суперачать один одному. Перший говорить, що не призивають всіх очників, другий, що тільки тих хто здобуває наступний рівень вищої освіти. Так як це розуміти?