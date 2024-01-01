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Експерт розповів, на
скільки може здорожчати...

Експерт розповів, на скільки може здорожчати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 19:12

Експерт розповів, на скільки може здорожчати...

Пропонуємо до обговорення:
У 2024 році влада не буде підвищувати вартість електроенергії до 6 грн за кіловат. Однак діапазон ціни може складати 3,5−4 грн. Про це в ефірі «КИЇВ24» заявив експерт з енергетичних питань Юрій Корольчук.

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Експерт розповів, на скільки може здорожчати електроенергія цього року
R2
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 19:12

Шановні читачі, а скільки ви зараз платите за електроенергію вдома?
Поясніть, який тариф та чому вважаєте справедливим для домогосподарств та для бізнесу?
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 01:20

Re: Експерт розповів, на скільки може здорожчати...

2000 - 2,60 - 5200
- 01.01.2024 - -01.02,2024
Kudrjavuy
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