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Експерт розповів, на скільки може здорожчати...
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Додано: Сер 31 січ, 2024 19:12
Пропонуємо до обговорення:
У 2024 році влада не буде підвищувати вартість електроенергії до 6 грн за кіловат. Однак діапазон ціни може складати 3,5−4 грн. Про це в ефірі «КИЇВ24» заявив експерт з енергетичних питань Юрій Корольчук.
Дивися повний текст Експерт розповів, на скільки може здорожчати електроенергія цього року
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Додано: Сер 31 січ, 2024 19:12
Шановні читачі, а скільки ви зараз платите за електроенергію вдома?
Поясніть, який тариф та чому вважаєте справедливим для домогосподарств та для бізнесу?
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Ірина_
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Додано: Чет 01 лют, 2024 01:20
2000 - 2,60 - 5200
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Kudrjavuy
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Додано: Чет 01 лют, 2024 07:14
Kudrjavuy написав:
2000 - 2,60 - 5200
- 01.01.2024 - -01.02,2024
Що Це?
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AndriyQ
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Додано: Чет 01 лют, 2024 10:10
AndriyQ написав: Kudrjavuy написав:
2000 - 2,60 - 5200
- 01.01.2024 - -01.02,2024
Що Це?
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Додано: Чет 01 лют, 2024 12:17
maniachello написав: AndriyQ написав: Kudrjavuy написав:
2000 - 2,60 - 5200
- 01.01.2024 - -01.02,2024
Що Це?
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Додано: Чет 01 лют, 2024 12:30
Ірина_ написав:
Поясніть, який тариф та чому вважаєте справедливим для домогосподарств та для бізнесу?
тариф должен быть не справедливым, а экономически обоснованнымданные из прошлого Экономически обоснованная цена на электрическую энергию для потребителей (в том числе - бытовых) значительно выше фиксированных цен. Об этом в интервью изданию "Энерго бизнес" рассказал председатель НКРЄКУ Константин Ущаповский.
По словам главы Комиссии обоснованным на сегодня является тариф свыше 6 грн/кВт·час (с учетом НДС) и состоит из:
средневзвешеной цены купли-продажи электроэнергии на рынке на "сутки вперед" за март 2023 года - 3,24 грн/кВт.час (без учета НДС);
тарифа на услуги по передаче с 01.04.2023 - 0,43 грн/кВт.час (без учета НДС);
средневзвешенного тарифа на услуги по распределению электрической энергии для второго класса напряжения с 01.04.2023 - 1,32 грн/кВт.час (без учета НДС);
средневзвешенного тарифа на услуги поставщика универсальных услуг - 0,115 грн/кВт.час (без учета НДС);
НДС (20 %).
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Додано: Чет 01 лют, 2024 14:07
Kudrjavuy написав:
2000 - 2,60 - 5200
- 01.01.2024 - -01.02,2024
2 600.....
Faceless написав:
Kudrjavuy написав:https://www.epravda.com.ua/rus/news/2024/01/31/709374/
.....
Напомним:
Премьер Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин не планирует повышать тариф на электричество для населения этой зимой.
Ранее народный депутат, член парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк заявил, что тариф на электроэнергию для населения может вырасти вдвое, и что он может составлять чуть меньше 6 грн за кВт-ч.
Экономическая правда
...езэ!
З поверненням. Таки радий чути
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Kudrjavuy
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