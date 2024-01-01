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Експерт розповів, на
скільки може здорожчати...

Експерт розповів, на скільки може здорожчати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 19:12

Експерт розповів, на скільки може здорожчати...

Пропонуємо до обговорення:
У 2024 році влада не буде підвищувати вартість електроенергії до 6 грн за кіловат. Однак діапазон ціни може складати 3,5−4 грн. Про це в ефірі «КИЇВ24» заявив експерт з енергетичних питань Юрій Корольчук.

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Експерт розповів, на скільки може здорожчати електроенергія цього року
R2
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 19:12

Шановні читачі, а скільки ви зараз платите за електроенергію вдома?
Поясніть, який тариф та чому вважаєте справедливим для домогосподарств та для бізнесу?
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 01:20

Re: Експерт розповів, на скільки може здорожчати...

2000 - 2,60 - 5200
- 01.01.2024 - -01.02,2024
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 07:14

  Kudrjavuy написав:2000 - 2,60 - 5200
- 01.01.2024 - -01.02,2024

Що Це?
AndriyQ
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 10:10

  AndriyQ написав:
  Kudrjavuy написав:2000 - 2,60 - 5200
- 01.01.2024 - -01.02,2024

Що Це?

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maniachello
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 12:17

Re: Експерт розповів, на скільки може здорожчати...

maniachello написав:
  AndriyQ написав:
  Kudrjavuy написав:2000 - 2,60 - 5200
- 01.01.2024 - -01.02,2024

Що Це?

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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 12:30

  Ірина_ написав:Поясніть, який тариф та чому вважаєте справедливим для домогосподарств та для бізнесу?

тариф должен быть не справедливым, а экономически обоснованным

данные из прошлого

Экономически обоснованная цена на электрическую энергию для потребителей (в том числе - бытовых) значительно выше фиксированных цен. Об этом в интервью изданию "Энерго бизнес" рассказал председатель НКРЄКУ Константин Ущаповский.
По словам главы Комиссии обоснованным на сегодня является тариф свыше 6 грн/кВт·час (с учетом НДС) и состоит из:

    средневзвешеной цены купли-продажи электроэнергии на рынке на "сутки вперед" за март 2023 года - 3,24 грн/кВт.час (без учета НДС);

    тарифа на услуги по передаче с 01.04.2023 - 0,43 грн/кВт.час (без учета НДС);

    средневзвешенного тарифа на услуги по распределению электрической энергии для второго класса напряжения с 01.04.2023 - 1,32 грн/кВт.час (без учета НДС);

    средневзвешенного тарифа на услуги поставщика универсальных услуг - 0,115 грн/кВт.час (без учета НДС);

    НДС (20 %).
Примат
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 14:07

  Kudrjavuy написав:2000 - 2,60 - 5200
- 01.01.2024 - -01.02,2024

2 600..... :D :P :cry:
  Faceless написав:
Kudrjavuy написав:https://www.epravda.com.ua/rus/news/2024/01/31/709374/
.....
Напомним:

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин не планирует повышать тариф на электричество для населения этой зимой.

Ранее народный депутат, член парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк заявил, что тариф на электроэнергию для населения может вырасти вдвое, и что он может составлять чуть меньше 6 грн за кВт-ч.

Экономическая правда

...езэ!
З поверненням. Таки радий чути
Kudrjavuy
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