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В Україні хочуть ліквідувати
Комісію з регулювання...

В Україні хочуть ліквідувати Комісію з регулювання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 22:13

В Україні хочуть ліквідувати Комісію з регулювання...

Пропонуємо до обговорення:
Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що в Україні хочуть ліквідувати Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей. Комітет рекомендував парламенту прийняти відповідний законопроєкт.

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В Україні хочуть ліквідувати Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей
R2
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