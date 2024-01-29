У разі ухвалення нової версії законопроєкту про мобілізацію, українці матимуть 60 днів, аби внести свої дані в електронний кабінет.
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Мобілізація в Україні: Міноборони пояснило, як працюватиме електронний кабінет
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 14:55
Мобілізація в Україні: Міноборони пояснило, як...
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Мобілізація в Україні: Міноборони пояснило, як працюватиме електронний кабінет
Додано: П'ят 02 лют, 2024 15:00
Re: Мобілізація в Україні: Міноборони пояснило, як...
"Електронна повістка — це повідомлення, яке надходить в електронний кабінет. І загалом, воно тільки цим відрізняється від звичайної повістки"
Да, совсем мелкое различие. Казалось бы, раз уведомление вручается электронному кабинету, то пусть кабинет в ТЦК и является и с него за это нужно спрашивать. Но нет.
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