RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Кінець епохи долара: «ветеран»
Волл-Стріт передбачив...

Кінець епохи долара: «ветеран» Волл-Стріт передбачив...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 14:58

Кінець епохи долара: «ветеран» Волл-Стріт передбачив...

Пропонуємо до обговорення:
Американський долар вже в найближчому майбутньому ризикує втратити свою домінуючу роль у світі. Валюта США перестане бути основою для світових фінансів та торгівлі через аутсорсинг, Китай та криптоактиви.

Дивися повний текст
Кінець епохи долара: «ветеран» Волл-Стріт передбачив похмуре майбутнє американської валюти
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99667
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 14:58

Да, интересный комментарий.
Есть о чем подумать.
Касательно Китая где-то читал, что таки да Китай медленно избавляется от американской валюты.
Victor8
Аватар користувача
 
Повідомлень: 786
З нами з: 27.11.14
Подякував: 59 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У НБУ назвали причини зростання курсу долара останнім часом
R2 » П'ят 05 січ, 2024 15:59
1 262
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 січ, 2024 16:00
arheops
Курс долара від МВФ: який середньорічний курс гривні до...
R2 » Сер 13 гру, 2023 18:40
1 260
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 гру, 2023 18:40
cohan
Долара по 40 грн не буде. Засновник Dragon Capital...
R2 » Сер 15 лис, 2023 15:13
1 347
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 лис, 2023 08:32
Примат

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (11202)
02.02.2024 14:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.