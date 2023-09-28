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Чи треба платити податки
тим, хто за кордоном

Чи треба платити податки тим, хто за кордоном
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 14:31

Чи треба платити податки тим, хто за кордоном

Пропонуємо до обговорення:
При отриманні протягом відповідного року закордонного доходу податковий резидент України у будь-якому разі зобов’язаний відобразити такий дохід у своїй податковій декларації, яка подається до 1 травня наступного року.

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Чи треба платити податки тим, хто за кордоном
R2
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 14:31

Ноториальный перевод и апостиль надо на документы ?
gretzky_vic
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