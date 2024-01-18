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В ООН стверджують, що до 80%
біженців з України планують...

В ООН стверджують, що до 80% біженців з України планують...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 00:03

В ООН стверджують, що до 80% біженців з України планують...

Пропонуємо до обговорення:
Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді стверджує, що до 80% утікачів від війни в Україні мають намір повернутися додому, коли це буде безпечно

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В ООН стверджують, що до 80% біженців з України планують повернутися додому
R2
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