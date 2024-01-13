В Україні планують створити новий механізм бронювання працівників підприємств, які підлягають військовому призову.
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«Ти воюєш або працюєш на державу». Зеленський анонсував новий механізм бронювання працівників
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Додано: Вів 06 лют, 2024 13:59
«Ти воюєш або працюєш на державу». Зеленський анонсував...
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Дивися повний текст
«Ти воюєш або працюєш на державу». Зеленський анонсував новий механізм бронювання працівників
Додано: Вів 06 лют, 2024 13:59
Президент - космонавт, з паралельної реальності. Зеленський повністью відіраваний від реального стану речей в країні
Додано: Вів 06 лют, 2024 14:13
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