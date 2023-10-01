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Якими смартфонами користувачі
задоволені найбільше — рейтинг

Якими смартфонами користувачі задоволені найбільше — рейтинг
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 23:03

Якими смартфонами користувачі задоволені найбільше — рейтинг

Пропонуємо до обговорення:
Популярний бенчмарк AnTuTu оновив традиційний рейтинг Android-телефонів, які найкраще задовольняють потреби власників на початок 2024-го. На відміну від традиційного рейтингу потужності, ці пристрої відбиралися на основі рецензій реальних користувачів.

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Якими смартфонами користувачі задоволені найбільше — рейтинг
R2
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Я задоволений ксіомі редмі нод 7, 8 та 11Pro. Мені теж цікаво чому не має в рейтингу, тому що ціна якість дуже пристойна.
valeragre6
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