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Bitcoin перетнув межу у 51 тис.
доларів вперше з грудня...

Bitcoin перетнув межу у 51 тис. доларів вперше з грудня...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 17:31

Bitcoin перетнув межу у 51 тис. доларів вперше з грудня...

Пропонуємо до обговорення:
Курс Bitcoin у середу перетнув межу у 51 тисячу доларів. Востаннє криптовалюта торгувалася на цьому рівні у грудні 2021 року.

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Bitcoin перетнув межу у 51 тис. доларів вперше з грудня 2021 року
R2
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 17:31

Шановні форумчани!
Які новини та події, на Вашу думку, посприяли росту курса біткоіна? Чи буде він зростати й надалі найближчі тижні, можливо місяці? На якій цифрі прогнозуєте розворот висхідного тренду?
Ірина_
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