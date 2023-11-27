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У Києві продається квартира
розміром з торговельний...

У Києві продається квартира розміром з торговельний...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 11:56

У Києві продається квартира розміром з торговельний...

Пропонуємо до обговорення:
У Києві за 540 тис. доларів продають чи не найбільшу квартиру на столичному ринку нерухомості. Площа елітного житла становить 700 квадратних метрів.

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У Києві продається квартира розміром з торговельний центр (фото)
R2
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У стилі пшонківське бикоко :)
salvydas
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 12:00

"Заступник голови ОП Шурма задекларував квартиру площею понад 700 метрів у Києві"
salvydas
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 12:45

  salvydas написав:"Заступник голови ОП Шурма задекларував квартиру площею понад 700 метрів у Києві"


Ого. Хіба такі є?
Investor_K
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