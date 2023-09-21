RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Іноземні доходи — хто мусить
подати декларації до травня...

Іноземні доходи — хто мусить подати декларації до травня...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 20:15

Іноземні доходи — хто мусить подати декларації до травня...

Пропонуємо до обговорення:
Громадяни України, які виїхали за кордон під час повномасштабної війни рф, мусять відзвітувати про закордонні доходи. Подати податкові декларації мають до кінця квітня поточного року.

Дивися повний текст
Іноземні доходи — хто мусить подати декларації до травня та кого оштрафують
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99710
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 20:16

Платити обовязково!
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9569
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 30 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
До 1 грудня всі роботодавці мають подати списки...
R2 » П'ят 01 гру, 2023 10:48
1 259
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 гру, 2023 10:48
salvydas
В Україні підвищать податок на доходи банків: нардепи...
R2 » Вів 21 лис, 2023 16:52
1 390
Переглянути останнє повідомлення
Сер 22 лис, 2023 11:19
Примат
Нардепи відкрили е-декларації після вето Зеленського:...
R2 » Чет 21 вер, 2023 08:13
1 315
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 вер, 2023 08:13
salvydas

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.