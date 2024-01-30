|
|
Що робить щасливими українських працівників найбільше...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 18 лют, 2024 16:14
Пропонуємо до обговорення:
В Україні офісні працівники активно повертаються до роботи, пристосовуючись до умов війни. З початку повномасштабної російської агресії втричі зріс рівень працевлаштованості.
Дивися повний текст Що робить щасливими українських працівників найбільше (інфографіка)
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 99711
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 150 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 18 лют, 2024 16:18
ничё себе вы тему зацепили. Ну тогда и я встряну. Счастье это когда тебе не мешают жить и заниматься любимым делом.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 22276
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2373 раз.
- Подякували: 3336 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор