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Відкрийте для себе щоденний
пасивний дохід із Sunminer у...

Відкрийте для себе щоденний пасивний дохід із Sunminer у...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 17:46

Відкрийте для себе щоденний пасивний дохід із Sunminer у...

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Відкрийте для себе щоденний пасивний дохід із Sunminer у розмірі від $500 до $1000
R2
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 17:47

а шо так можно было ?
и не надо работать и даже никаких каруселей и прочего.

за месяца 2-3 предлагают удвоиться ?
там на сайте даже есть "план" на 100 000 тыс долл с ежедневной доходностью 1860 дол. на 2 месяца
я думаю нужно срочно бежать :lol:
a77
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 09:25

Лохотрон! Для чого публікувати статтю, яка призведе до втрат капіталу інвесторами? Не ведіться на ці та подібні «заробітки»
finuser570
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 10:33

Видання фінанс рекламує скам, не ведіться на це !!!
Ось і рівень журналістики в країні.
Ця стаття 1 в 1 як була і на інших новинних сайтах .
nilex55
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 11:23

Звичайна реклама - бачу позначку, як і інші.

Не цікаво....
keyz
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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