|
|
|
Відкрийте для себе щоденний пасивний дохід із Sunminer у...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 19 лют, 2024 17:46
Пропонуємо до обговорення:
Ласкаво просимо в захопливий світ пасивного доходу! Якщо ви шукали спосіб заробити гроші без особливих зусиль, насолоджуючись вільним часом, не шукайте далі.
Дивися повний текст Відкрийте для себе щоденний пасивний дохід із Sunminer у розмірі від $500 до $1000
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 99719
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 150 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 19 лют, 2024 17:47
а шо так можно было ?
и не надо работать и даже никаких каруселей и прочего.
за месяца 2-3 предлагают удвоиться ?
там на сайте даже есть "план" на 100 000 тыс долл с ежедневной доходностью 1860 дол. на 2 месяца
я думаю нужно срочно бежать
-
a77
-
-
- Повідомлень: 21
- З нами з: 11.01.24
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 21 лют, 2024 09:25
Лохотрон! Для чого публікувати статтю, яка призведе до втрат капіталу інвесторами? Не ведіться на ці та подібні «заробітки»
-
finuser570
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 21.02.24
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 21 лют, 2024 10:33
Видання фінанс рекламує скам, не ведіться на це !!!
Ось і рівень журналістики в країні.
Ця стаття 1 в 1 як була і на інших новинних сайтах .
-
nilex55
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 21.02.24
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 21 лют, 2024 11:23
Звичайна реклама - бачу позначку, як і інші.
Не цікаво....
-
keyz
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 10.03.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|