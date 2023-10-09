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Що потрібно для всеукраїнського визнання найпрестижнішою...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 20 лют, 2024 09:55
Пропонуємо до обговорення:
Мережа спеціалізованих автосервісів ТурбоСТО була визнана у 2023 році автосервісом № 1 з ремонту та обслуговування турбін та паливної системи.
Дивися повний текст Що потрібно для всеукраїнського визнання найпрестижнішою бізнес-премією України «Вибір року» в сфері авторемонту?
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Додано: Вів 20 лют, 2024 09:55
Я там робив турбіну, дуже швидко, якісно, гарантія 3 роки і по всій Україні можна звернутися. Ціна вище середньої по Києву.
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pustik1996
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