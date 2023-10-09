RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Що потрібно для всеукраїнського
визнання найпрестижнішою...

Що потрібно для всеукраїнського визнання найпрестижнішою...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 09:55

Що потрібно для всеукраїнського визнання найпрестижнішою...

Пропонуємо до обговорення:
Мережа спеціалізованих автосервісів ТурбоСТО була визнана у 2023 році автосервісом № 1 з ремонту та обслуговування турбін та паливної системи.

Дивися повний текст
Що потрібно для всеукраїнського визнання найпрестижнішою бізнес-премією України «Вибір року» в сфері авторемонту?
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99714
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 09:55

Я там робив турбіну, дуже швидко, якісно, гарантія 3 роки і по всій Україні можна звернутися. Ціна вище середньої по Києву.
pustik1996
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 20.02.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Світовому банку порахували, скільки коштів потрібно...
R2 » Чет 15 лют, 2024 13:59
3 253
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лют, 2024 15:10
Дюрі-бачі
У Нацбанку пояснили, що потрібно, щоб кредитні ставки...
R2 » Чет 15 лют, 2024 12:19
1 154
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лют, 2024 12:20
tolja3334
У МВФ назвали зобов’язання Києва, які потрібно виконати...
R2 » Пон 09 жов, 2023 17:30
1 358
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 жов, 2023 17:30
summacut

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (11380)
20.02.2024 11:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.