|
|
|
Скільки років треба працювати, аби придбати власне...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 20 лют, 2024 12:21
Пропонуємо до обговорення:
Маркетплейс нерухомості Dim. ria та платформа пошуку роботи robota. uа представили аналітичне дослідження в межах якого проаналізували, скільки часу та у яких сферах потрібно працювати, аби купити квартиру в Україні.
Дивися повний текст Скільки років треба працювати, аби придбати власне житло: дослідження по областях (інфографіка)
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 99715
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 150 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 20 лют, 2024 12:22
Не погано. Якщо не їсти, не пити, жити на вулиці і не купити за 10 років навіть пару шкарпеток, то можна накопичити)
-
viktoriadrozdik21
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 23.09.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 20 лют, 2024 12:28
viktoriadrozdik21 написав:
Не погано. Якщо не їсти, не пити, жити на вулиці і не купити за 10 років навіть пару шкарпеток, то можна накопичити)
к моменту накопичення всё съест инфляция, поэтому только льготное кредитование
-
Примат
-
-
- Повідомлень: 385
- З нами з: 09.12.21
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 38 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|