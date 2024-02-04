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Скільки років треба працювати,
аби придбати власне...

Скільки років треба працювати, аби придбати власне...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 12:21

Скільки років треба працювати, аби придбати власне...

Пропонуємо до обговорення:
Маркетплейс нерухомості Dim. ria та платформа пошуку роботи robota. uа представили аналітичне дослідження в межах якого проаналізували, скільки часу та у яких сферах потрібно працювати, аби купити квартиру в Україні.

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Скільки років треба працювати, аби придбати власне житло: дослідження по областях (інфографіка)
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Не погано. Якщо не їсти, не пити, жити на вулиці і не купити за 10 років навіть пару шкарпеток, то можна накопичити)
viktoriadrozdik21
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 12:28

  viktoriadrozdik21 написав:Не погано. Якщо не їсти, не пити, жити на вулиці і не купити за 10 років навіть пару шкарпеток, то можна накопичити)

к моменту накопичення всё съест инфляция, поэтому только льготное кредитование
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