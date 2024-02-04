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Скільки років треба працювати, аби придбати власне...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 20 лют, 2024 12:21
Пропонуємо до обговорення:
Маркетплейс нерухомості Dim. ria та платформа пошуку роботи robota. uа представили аналітичне дослідження в межах якого проаналізували, скільки часу та у яких сферах потрібно працювати, аби купити квартиру в Україні.
Дивися повний текст Скільки років треба працювати, аби придбати власне житло: дослідження по областях (інфографіка)
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Додано: Вів 20 лют, 2024 12:22
Не погано. Якщо не їсти, не пити, жити на вулиці і не купити за 10 років навіть пару шкарпеток, то можна накопичити)
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viktoriadrozdik21
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Додано: Вів 20 лют, 2024 12:28
viktoriadrozdik21 написав:
Не погано. Якщо не їсти, не пити, жити на вулиці і не купити за 10 років навіть пару шкарпеток, то можна накопичити)
к моменту накопичення всё съест инфляция, поэтому только льготное кредитование
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Додано: Вів 20 лют, 2024 13:14
Така собі статистика,
по-перше
Експерти проаналізували середню заробітну плату пʼяти найпопулярніших професій
, що за професії, і чому вони так зависили середні ЗП (по своїй області бачу раза в 1,5-2) від реальної середньої?
по-друге, співвідношення, реально жителі Олександрії купляють нову квартиру кожні два роки? Якщо сімя з 2-х працюючих - то кожен рік?
По свому пгт скажу, коли жив в ковідні часи і мав дохід в 10 раз більше середнього місцевого - треба було 2 роки збирати на квартиру.
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BIGor
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