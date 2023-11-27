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NovaPay запускає продаж власних облігацій у застосунку
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 24 кві, 2024 08:09
В чём подвох? Если всё это погорит, то нет фондов, которые компенсируют убытки?
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Andrey2512
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