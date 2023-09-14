Жінка настільки любила мандрувати, що зважилася на крадіжку космічної суми. За 6 років вона «відмила» 1,6 мільйона доларів.
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Жінка вкрала 1,6 млн доларів, щоб помандрувати світом
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Додано: Чет 22 лют, 2024 18:35
Жінка вкрала 1,6 млн доларів, щоб помандрувати світом
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Дивися повний текст
Жінка вкрала 1,6 млн доларів, щоб помандрувати світом
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