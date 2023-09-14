RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Жінка вкрала 1,6 млн доларів,
щоб помандрувати світом

Жінка вкрала 1,6 млн доларів, щоб помандрувати світом
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 18:35

Жінка вкрала 1,6 млн доларів, щоб помандрувати світом

Пропонуємо до обговорення:
Жінка настільки любила мандрувати, що зважилася на крадіжку космічної суми. За 6 років вона «відмила» 1,6 мільйона доларів.

Дивися повний текст
Жінка вкрала 1,6 млн доларів, щоб помандрувати світом
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99728
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 18:35

Зато світ побачила )))
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9595
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 891 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Bitcoin перетнув межу у 51 тис. доларів вперше з грудня...
R2 » Сер 14 лют, 2024 17:31
2 190
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 лют, 2024 21:35
Dr_English
Українці зберігають готівкою понад 100 млрд доларів:...
R2 » Сер 18 жов, 2023 08:18
1 6185
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 жов, 2023 08:18
ruslan42212
Яке авто можна купити за 3000 доларів: топ-5 моделей
R2 » Сер 13 вер, 2023 15:48
3 744
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 вер, 2023 12:53
agmkv70

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (5731)
22.02.2024 18:41
ТАСКОМБАНК (2660)
22.02.2024 18:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.