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Вартість підтримки
експлуатаційної готовності...

Вартість підтримки експлуатаційної готовності...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 00:49

Вартість підтримки експлуатаційної готовності...

Пропонуємо до обговорення:
Для підтримки експлуатаційної готовності українських аеропортів потрібно 52 млн євро на рік.

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Вартість підтримки експлуатаційної готовності українських аеропортів становить 52 млн євро на рік
R2
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Чому не запустити їх?
Мені здається купити ППО + заробляти на польотах вийде не дорожче, а може навіть і прибуток дасть.
bodia1406
 
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