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Україна та МВФ домовилися про
новий транш на 900 млн доларів

Україна та МВФ домовилися про новий транш на 900 млн доларів
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 11:28

Україна та МВФ домовилися про новий транш на 900 млн доларів

Пропонуємо до обговорення:
Представники влади України та експерти Міжнародного валютного фонду (МВФ) досягли домовленості на рівні експертів щодо оновленого пакету заходів економічної та фінансової політики для третього перегляду 4-річної програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility — EFF) обсягом близько $15,6 млрд.

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Україна та МВФ домовилися про новий транш на 900 млн доларів
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 11:28

Шановні форумчани!
Чи згідні Ви з прогнозами МВФ? Наскільки цей транш зможе поліпшити економічні показники України?
Ірина_
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